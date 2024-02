TERAMO: PROSEGUONO LE RICERCHE DI DINO TARASCHI, 84ENNE SCOMPARSO NEL NULLA MARTEDI’ SCORSO

TERAMO – Proseguono le ricerche di Dino Taraschi, l’84enne teramano sparito nel nulla da martedì pomeriggio. Il cellulare di Tarsachi ha agganciato la cella telefonica di viale Bovio intorno alle 19 del giorno della scomparsa, e poi, di nuovo la cella di Viola verso le 21.30.

Rende noto oggi la Protezione civile di Teramo: “le ricerche attivate sin da subito proseguono con massimo sforzo di tutti ed anche tramite visualizzazione telecamere che é già in corso da giorni con la direzione operativa della Questura. Le forze in campo sono costantemente in contatto con la Prefettura. Attualmente tuttavia non sono emersi elementi di rilievo, ma le ricerche continueranno oggi e domani, giornata in cui si terrà un ulteriore punto di situazione per il prosieguo”.