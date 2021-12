TERAMO: PROVA A SOSTENERE L’ESAME TEORICO DELLA PATENTE AL POSTO DEL FRATELLO, DENUNCIATO

TERAMO – E’ accaduto a Teramo, nella mattinata odierna, presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, nel corso degli esami teorici per il conseguimento della patente “B”.

Due fratelli, cittadini indiani, hanno tentato uno scambio di persona: K.V. di 28 anni, si è seduto per sostenere l’esame al posto del fratello K.R. di anni 29, davanti alla Commissione d’esame.

Gli uomini della Squadra di P.G. della Sezione Polizia Stradale di Teramo, contattati dai responsabili dell’ufficio provinciale della Motorizzazione, non hanno impiegato molto a scoprire la vera identità della persona che stava sostenendo l’esame.

I due non sono nuovi a tale condotta illegale in quanto già protagonisti di un episodio identico, commesso però presso la Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno e per il quale sono stati già denunciati.

Anche questa volta, gli stessi dovranno rispondere dei reati di falso, truffa e sostituzione di persona.