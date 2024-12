TERAMO: RAFFICA DI CONTROLLI ORDINATI DAL QUESTORE IN AREE DOVE CI SONO STATE LITI FRA STRANIERI

TERAMO – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Teramo con l’obiettivo di assicurare e mantenere, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni di tranquillità pubblica, riducendo la percezione di insicurezza dei cittadini.

L’attività è stata svolta nelle zone più sensibili della città, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e con aliquote territoriali . In particolare, nel pomeriggio e nella serata di ieri personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza, ha svolto controlli nel centro cittadino, con specifico riferimento alla zona di Piazza Garibaldi, viale Mazzini, giardini caduti di Nassiria, dove nei giorni scorsi si sono registrati episodi di intemperanza tra cittadini di origine straniera.

I controlli sono stati mirati in particolare al rintraccio di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale o destinatari di provvedimenti di rifiuto/revoca del permesso di soggiorno. Durante il massiccio intervento sono stati controllati 3 esercizi pubblici, 70 veicoli, ed identificate complessivamente 189 persone di cui 50 stranieri (13 con precedenti di polizia), tutti regolari sul territorio nazionale eccetto uno, sul quale sono in corso approfondimenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura volti a verificare la posizione sul territorio.

Nell’ambito dei medesimi servizi è stato denunciato un trentacinquenne nigeriano, inottemperante alla misura di prevenzione del Divieto di ritorno nel Comune di Teramo, mentre un trentenne tunisino è stato segnalato per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 (consumo personale di sostanza stupefacente) alla Prefettura di Teramo, in quanto trovato in possesso di modica quantità di droga del tipo hashish. L’attività di controllo proseguirà anche nella giornata di sabato, con il supporto sempre del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

BILANCIO: • 189 persone identificate, di cui 13 con precedenti di polizia; • 70 veicoli controllati; • 1 persona denunciata; • 1 persona segnalata amministrativamente art. 75 D.P.R. 309/90; • 3 esercizi pubblici controllati.