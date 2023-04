TERAMO RENDE OMAGGIO A IVAN GRAZIANI CON UNA SCULTURA DEL MAESTRO LODOLA E UNA SERATA DI MUSICA

TERAMO – Sei luoghi di musica e un’opera d’arte d’autore in ricordo di Ivan Graziani. Teramo e l’Associazione “Big Match” rendono omaggio al cantautore e chitarrista teramano con l’evento “Ivan per Sempre” che animerà il centro della città il prossimo 29 aprile.

A partire dalle ore 18, nei pressi di largo San Matteo, si terrà l’evento clou della manifestazione: la cerimonia di inaugurazione dell’Opera permanente “Pigro”, realizzata dal Maestro Marco Lodola, artista di fama mondiale, tra i più apprezzati nel panorama contemporaneo. Una scultura luminosa (raffigurante l’artista) alta tre metri realizzata utilizzando ferro, perpex e led e che, da fine aprile, campeggerà imponente lungo corso San Giorgio.

Ad accompagnare il taglio del nastro, al quale prenderanno parte anche le autorità, sarà l’esibizione del Dipartimento Jazz del Conservatorio Braga mentre, a partire dalle ore 20, la musica di Ivan inizierà a risuonare in cinque diverse location individuate nel centro storico grazie all’iniziativa “City Music”.

Lungo corso San Giorgio, alle 20, si esibirà il Quartetto Femminile della “Benedetto Marcello”; alla stessa ora, in Corso Cerulli, spazio dedicato alla musica di “Italo Ferrante e I Black&White”; Carlo Valente e Francesco Sbraccia si esibiranno alle 20.30 lungo via Capuani.

Due, infine, le esibizioni che avranno inizio alle 21.30: quella di “Nicoletta Dale & Her Modernist” (preceduta dai ragazzi di FareArte) che avrà come teatro piazza Martiri della Libertà; quella dei “Dadatatì” che animeranno, invece, corso De Michetti.

La presentazione dell’evento “Ivan per Sempre” si è tenuta questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Parco della Scienza alla quale hanno preso parte la Presidente di “Big Match” Carla Casalena, il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’Assessore Andrea Core, l’Assessore Antonio Filipponi e l’artista Marco Lodola (collegato da remoto).

“La manifestazione, che si incentrerà sull’inaugurazione dell’opera d’arte del Maestro Lodola, avrà come cornice una serata caratterizzata dalla presenza di gruppi musicali pronti ad omaggiare Ivan Graziani con le loro esibizioni – afferma la Presidente di “Big Match”, Carla Casalena – La musica di Ivan, quindi, risuonerà da Largo San Matteo a Corso Cerulli, andando a riempire l’aria di note e parole in diverse e caratteristiche location. Mi piace sottolineare che, ad esibirsi, saranno tutti artisti teramani che parteciperanno a quella che, in fondo, è una grandissima festa. Quello che realizziamo è un progetto a lungo sperato, a lungo pensato e che finalmente sarà realizzato. Perché da anni la comunità teramana chiede un’opera permanente che ricordi il grande Ivan Graziani”.

“Quest’opera è un atto dovuto che in qualche modo va a colmare quello che è un vuoto per la città di Teramo – aggiunge l’Assessore Andrea Core – si tratta di un giusto riconoscimento nei confronti di quello che è il nostro cittadino più illustre. Un’opera che accoglierà i turisti e che sarà anche un riferimento per i teramani, studiata appositamente per rendere omaggio a Ivan Graziani. Si tratta di un connubio, quello tra l’Artista Graziani e l’Artista Lodola, che porterà nuova luce sulla nostra città”.