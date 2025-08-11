TERAMO RENDE OMAGGIO AL CANTAUTORE IVAN GRAZIANI A OTTANTA ANNI DALLA NASCITA

TERAMO – L’Associazione Culturale Big Match annuncia ufficialmente la seconda edizione del progetto “Ivan per sempre”, che quest’anno sarà intitolato “80 volte Ivan”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Teramo, celebra l’ottantesimo anniversario della nascita del compianto Ivan Graziani, figura iconica del rock d’autore italiano e motivo di orgoglio per l’intera città e rappresenta l’anteprima di “Pigro” che si terrà il giorno successivo in piazza Martiri.

Gli eventi organizzati per festeggiare l’80° compleanno dell’illustre cantautore e per ricordarlo, si svolgeranno giovedì 28 agosto.

La giornata – viene spiegato in una nota – sarà un vero e proprio omaggio a tutto tondo, suddivisa in diverse attività volte a celebrare Ivan in tutte le sue sfaccettature: come autore, come persona e come teramano.

La manifestazione si configura come un appuntamento culturale diffuso, che si estende oltre la giornata principale e che punta a coinvolgere l’intera comunità cittadina attraverso diverse iniziative.

Il cuore dell’evento sarà Largo San Matteo dove, a partire dalle ore 18:00, sarà allestito un salotto urbano intimo e accogliente per l’evento denominato “Chitarra Bar”.

Questo spazio sarà dedicato ad un momento speciale di racconto e confronto, in cui si alterneranno ospiti d’eccezione tra giornalisti, musicisti, familiari e amici dell’artista. Parteciperanno anche ospiti speciali i cui nomi saranno annunciati a breve. Sono previsti, inoltre, interventi musicali in acustico, letture, aneddoti e testimonianze che ripercorreranno la vita e la carriera di Ivan Graziani.

L’omaggio a Graziani sarà anticipato da altre attività che si terranno al di fuori della giornata principale.

Con l’iniziativa “Solo Arte”, dal 26 agosto al 7 settembre, il Centro Storico ospiterà mostre di caricature di Ivan, esposte nelle vetrine dei negozi della città.

In Piazza Martiri della Libertà, nei giorni che vanno dal 25 al 31 agosto, sarà allestito il progetto “Radio Londra”, un jukebox digitale con tutta la musica di Ivan Graziani.

Infine, spazio anche al cibo della nostra tradizione con l’iniziativa “A cena con Ivan” (che il 28 agosto coinvolgerà numerosi locali della città) e, soprattutto, alla musica, con esibizioni live diffuse in tutto il centro storico di Teramo.

Al centro dell’evento un’iniziativa benefica molto importante: il ricavato della vendita delle magliette dedicate a Ivan Graziani (dal costo di 15 euro) e dell’introito del Jukebox sarà destinato alla Onlus “ZOE” a supporto del Dipartimento Oncologico della ASL Teramo.