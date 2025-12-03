TERAMO: RIAPERTA AL PUBBLICO LA CENTRALISSIMA SALA STUDIO DELL’ADSU IN VIA DELFICO

TERAMO – L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo informa che è nuovamente aperta al pubblico la sala studio situata presso la sede dell’Adsu, in via Delfico 73, nel centro storico cittadino, a pochi passi da piazza Martiri. La riattivazione del servizio restituisce agli studenti un ambiente dedicato alle attività di studio individuale e di consultazione, garantendo uno spazio tranquillo, accogliente e adeguato alle esigenze della popolazione universitaria. L’Adsu conferma il proprio impegno nel favorire il diritto allo studio e nel mettere a disposizione luoghi e servizi che supportino il percorso formativo degli studenti.

Per ulteriori informazioni e sulle modalità di accesso, è possibile consultare il sito istituzionale dell’Azienda o rivolgersi direttamente agli uffici della sede. Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 9:00 – 13:00 Martedì e Giovedì: anche il pomeriggio dalle 15:00 – 17:00.