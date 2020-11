TERAMO: RIPRENDONO LE LEZIONI PER OLTRE 400 ISCRITTI DELLA COORTE ATSC

TERAMO – Lunedì 2 novembre sono riprese le lezioni full immersion per la Coorte Atsc per il corso triennale in Scienze della comunicazione per l’azienda ed il commercio e per il corso magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. Le lezioni sono state svolte online e hanno visto la partecipazione di oltre 400 studenti lavoratori.

“La formazione- afferma il dottor Franco Damiani, presidente Atsc – è stata ed è ancora uno degli strumenti principali per scongiurare le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, favorendo, in una parola, l’inclusione sociale. Nel periodo del lockdown tra Unite, Atsc e studenti c’è stato un distanziamento fisico ma non sociale; l’attenzione e l’impegno della facoltà e dell’associazione hanno fatto sì che non mancasse il necessario sostegno e che nessuno si sentisse solo”.

Una visione, d’altronde, condivisa da sempre da entrambi gli enti, così come la considerazione dell’alta formazione come vera e propria missione. Ancor di più in questo particolare momento storico, ritenendola una componente strategica per recuperare produttività. I dati parlano chiaro: nel 2020 le immatricolazioni sono aumentate, raggiungendo – tra corso di laurea triennale e magistrale – quota 225, per un totale di oltre 1100 iscritti dall’inizio del progetto (2013).

“Visto il momento particolarmente complesso che stiamo vivendo – ha commentato il Professor Christian Corsi, Preside di Scienze della Comunicazione -, la facoltà di Scienze della Comunicazione, sia per il corso triennale che per la nuova magistrale, ha raggiunto per la coorte Atsc dei numeri sicuramente significanti. Questo a dimostrazione della bontà del progetto che all’ottavo anno di vita continua a raggiungere degli obiettivi importanti, non solo a livello quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo, con un impegno da parte degli studenti particolarmente significativo, che concludono il loro percorso nei tempi previsti. Essi stanno dimostrando impegno e serietà anche nelle lezioni on line, a cui ovviamente siamo obbligati, partecipando con attenzione e con grande motivazione”.

A conferma di quanto realizzato sino ad ora, occorre tenere presente che la formazione è stata inserita tra gli obiettivi strategici di lungo termine del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il documento di programmazione delle risorse europee del Next Generation. Nello stesso documento si afferma che “un’attenzione particolare deve essere rivolta alla popolazione in età lavorativa con politiche di lifelong-learning (…)”.

«Il partenariato tra Unite e Atsc si è rivelato precursore degli eventi – ha concluso il dottor Damiani-, erogando già da 8 anni l’alta formazione ad una categoria di lavoratori che ha colto in anticipo l’importanza di formarsi per mantenere alta la competitività e la propria spendibilità sul mercato, anche nello scenario venturo. Oltre al presente, infatti, occorre guardare al futuro: dai dati Enasarco si evince una diminuzione drastica degli agenti di commercio, che può essere scongiurata dobbiamo scongiurare anche e soprattutto attraverso la formazione continua. Occorre un’innovazione, affinché si arrivi al 2030 con una categoria ben qualificata”.

