TERAMO: RUBA DA SUPERMERCATO PRODOTTI COSMETICI E PROFILATTICI PER 2.500 EURO, DENUNCIATA

TERAMO – A Teramo i Carabinieri della locale stazione hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria una donna non del luogo che alla fine del mese di gennaio in un supermercato della città aveva asportato numerosi prodotti di cosmesi, cura del corpo e profilattici per un valore di oltre 2.500 euro.

La donna è stata identificata grazie al sistema di videoregistrazione del supermercato inoltre i carabinieri hanno circostanziato la sua responsabilità procedendo ad acquisire informazioni da parte di testimoni che seppur non hanno assistito materialmente alle asportazioni di cui la donna si è resa protagonista, di fatto hanno fornito elementi utili per addivenire all’identificazione della stessa.

A carico della donna che a Teramo non ha legami affettivi ne interessi lavorativi o patrimoniali sarà avviata la procedura per la proposta di una misura di prevenzione.