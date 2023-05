TERAMO: SABATO GRAN FESTA PER GENITORI E BAMBINI IN CENTRO ALLA FINE DI UN PERCORSO EDUCATIVO

TERAMO – Tutto pronto per la “Festa delle Piazze d’Incontro”, in Largo San Matteo a Teramo, dove saranno allestiti i workshop creativi per genitori, bambine e bambini promossi nell’ambito del Progetto Farsi Comunità Educanti Teramo.

L’appuntamento, rivolto alla cittadinanza, è per sabato 6 maggio, dalle 10 alle 12, quando i partner dell’iniziativa incontreranno le famiglie teramane a conclusione di un percorso che li ha visti impegnati nella realizzazione servizi educativi aggiuntivi per la prima infanzia con cicli gratuiti di incontri per la promozione della cura e della relazione adulto-bambino.

“Anche quest’anno – è il commento in merito di Cam Lecce dell’associazione Deposito Dei Segni, capofila del progetto – siamo riusciti, grazie alla sensibilità e al sostegno del Comune di Teramo che ringraziamo, ad assicurare gli appuntamenti ai genitori e ai bimbi teramani, che ci hanno chiesto a gran voce di partecipare. È una soddisfazione, in questo senso, “aver contribuito con qualità e creatività” alla continuità delle attività avviate anni fa con un bando di Con i Bambini e, ovviamente, l’auspicio è quello che che si possa ancora garantirne la sostenibilità, avendo ottenuto una ottima risposta sul territorio”.

Il progetto si è articolato in due cicli di incontri dedicati alla relazione adulto-bambino, nei quali mamme, papà e bimbi hanno riscoperto la bellezza dello stare insieme attraverso attività e laboratori dedicati alla luce, al teatro e all’arte mimesica, alla psicomotricità, alla lettura e al massaggio infantile. A corollario, anche alcuni incontri appositamente pensati per i più grandi, un’occasione in cui condividere e approfondire i bisogni, i desideri e le aspettative dei genitori rispetto alla dimensione di coppia genitoriale e in riferimento ai servizi della prima infanzia presenti nel territorio.

“In questi mesi – conclude Cam Lecce – più volte coloro che hanno partecipato alle Piazze d’Incontro hanno espresso il desiderio di sentirsi comunità educante, di non essere lasciati soli nell’affrontare le tante problematiche presenti nei nuclei familiari e la possibilità di costruire processi partecipativi. Grande è la soddisfazione di aver contribuito ad esplicitare e facilitare la condivisione del sogno di una comunità educante in dialogo attivo. Ed ora è tempo di festeggiare e vi aspettiamo in Largo San Matteo”.

In caso di pioggia l’evento sarà comunque garantito, svolgendosi i workshop presso la palestra della scuola primaria Noè Lucidi. La partecipazione è libera e gratuita.