TERAMO: SCOVATI DAI CARABINIERI ADDETTI IN NERO IN HOTEL E IN UN BAR E IRREGOLARITA’ NEI CANTIERI

TERAMO – Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, secondo le direttive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso le articolazioni del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo e del Nucleo Operativo di Roma, ha portato a termine una serie di controlli mirati in diversi settori produttivi della provincia, nell’ambito di una vasta attività di contrasto alle irregolarità in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. Le verifiche hanno interessato attività commerciali, artigiane e turistico-ricettive della provincia.

In particolare, sono stati sottoposti a controllo: un’officina di gommista nella zona di Val Vomano, dove è stata riscontrata la totale assenza del Piano di Sicurezza ed Evacuazione, un salone di parrucchiera nel capoluogo, risultato privo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). una struttura alberghiera in alta montagna, all’interno della quale sono stati individuati lavoratori impiegati “in nero” e rilevate ulteriori irregolarità amministrative. un esercizio pubblico di bar situato sulla costa, anch’esso con personale non regolarmente assunto e privo delle necessarie autorizzazioni, poiché attualmente interessato da procedura fallimentare.

Le irregolarità accertate hanno comportato l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività, necessari per garantire la tutela dei lavoratori e dell’utenza. Parallelamente, nei cantieri edili della provincia, il personale del N.I.L. ha eseguito controlli approfonditi su gru, macchinari operativi e altre attrezzature da lavoro.

Dai primi riscontri non risultano revisioni registrate presso l’ente certificatore; la documentazione è attualmente al vaglio dei militari. In più casi sono state rilevate violazioni significative delle norme sulla sicurezza, con conseguente imposizione di prescrizioni obbligatorie e, in alcuni cantieri, si è dovuto intervenire anche con provvedimenti restrittivi, necessari al ripristino delle condizioni minime di sicurezza per la prosecuzione delle attività.