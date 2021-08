TERAMO: SECONDA EDIZIONE “EXTEMPORAMNIA”, FESTIVAL DI PITTURA ESTEMPORANEA; OLTRE 200 PARTECIPANTI

TERAMO – Ha preso il via ieri sera, a Teramo, la seconda edizione di Extemporamnia, il festival internazionale della pittura estemporanea di Teramo.

Una due giorni ideata con l’obiettivo di trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto in cui centianaia artisti espongono nell’estemporanea di pittura notturna più grande d’Italia. La manifestazione è promossa dall’associazione culturale LibereMenti con il Patrocinio del Comune di Teramo e in collaborazione con il Bim e Fondazione Tercas.

Tema dell’evento, ‘La donna nell’arte tra pari opportunità e prevaricazioni’. “Un progetto di comunicazione su un argomento di attualità per cui la sensibilizzazione sembra non essere mai abbastanza” ha spiegato nella nota di presentazione Enzo Delle Monache, presidente di LibereMenti e organizzatore dell’evento.

Il premio, intitolato al pittore teramano Gennaro Della Monica, conta sulla partecipazione di oltre 200 artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, oltre che du una giuria di 21 professionisti, che rimarrà anonima fino alla proclamazione del vincitore, composta galleristi, artisti, fotografi, docenti universitari del settore, uno studente e due restauratrici.

Prevista inoltre quest’anno, una sezione ad hoc per consentire ai ragazzi under 16 di partecipare senza per forza doversi misurare con artisti professionisti., al fianco dei quali avranno comunque la possibilità di esibirsi. c

Special guest star dell’edizione 2021 saranno infine l’attrice Franca Minnucci e l’attore cantante Michele Carfora.