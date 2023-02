TERAMO: SEQUESTRATI AD AMBULANTI E NEGOZI PRODOTTI COSMETICI PERICOLOSI PER LA SALUTE

TERAMO – Gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo hanno sequestrato 417 prodotti cosmetici privi dei requisiti richiesti a tutela dei consumatori.

I militari del Gruppo di Teramo, nel corso delle operazioni effettuate nei punti vendita commerciali e venditori ambulanti, hanno rilevato che alcuni prodotti esposti (profumi, schiume da barba, bagno schiuma) non erano conformi alla normativa per gli ingredienti contenuti.

In particolar modo in alcuni prodotti era contenuto il butifenil metilpropionale – BMHCA – ritenuto dannoso per la fertilità.