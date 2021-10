TERAMO: SERATA CONCLUSIVA DELLA MOSTRA “D’ANNUNZIO A FIUME” DELLA FONDAZIONE BRUNO BALLONE

TERAMO – Domani, sabato 23 ottobre, serata conclusiva della mostra “D’Annunzio a Fiume”, l’iniziativa promossa e organizzata dalla Fondazione Bruno Ballone, in partnership con il Comune di Teramo e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’anniversario dell’impresa fiumana.

L’evento inizierà, presso la sala Ipogea, alle ore 16.30 con un convegno sulle forme d’arte degli anni dannunziani, parteciperanno Alberto Melarangelo, storico dell’arte e Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Cirulli Presidente della Fondazione Cirulli e Maurizio Scudiero, storico dell’arte ed esperto di Futurismo, modererà Paola Di Felice, Presidente di Italia Nostra.

A seguire la Corale Verdi eseguirà alcuni canti di inizio secolo tra cui il Va Pensiero di G.Verdi.

Chiuderanno i lavori i saluti di Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo ed Atri ed il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, Prof. Dino Mastrocola

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla Fondazione Bruno Ballone, con il patrocinio di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Teramo, Società di Studi Fiumani, Automotoclub Storico Italiano A.S.I., Associazione Fiume 1918-2018. Si ringraziano gli sponsor ufficiali Gruppo Baltour e Bper Banca, i partner tecnici Rotas e Neo Comunicazione. Tutto il programma è consultabile sul sito www.fondazionebrunoballone.it