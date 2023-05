TERAMO: SI ACCENDE LA STATUA DI LODOLA DEDICATA AL GRANDE CANTAUTORE IVAN GRAZIANI

TERAMO – Grande festa a Teramo, con centinaia di cittadini, per l’inaugurazione della scultura luminosa alta più di tre metri, realizzata dall’artista di fama mondiale Marco Lodola per ricordare il grande cantautore Ivan Graziani.

L’opera, ovviamente denominata “Pigro”, da una delle sue più celebri canzoni, è stata collocata Largo San Matteo, nel centro di Teramo.

“Ad Ivan cantautore libero e rivoluzionario che mai ha dimenticato le sue origini”, dice la targa apposta sull’installazione

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della moglie del cantautore Anna Bischi e di Red Ronni.

Ad accompagnare il taglio del nastro la musica curata dal dipartimento jazz del Conservatorio Braga per poi dare il via, dalle 20 a notte fonda all’evento “Ivan per sempre” organizzato dall’associazione Big Match.