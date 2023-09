TERAMO: SI RITROVANO A 60 ANNI DAL DIPLOMA GLI EX ALUNNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “COMI”

TERAMO – Sabato 9 Settembre 2023, nella tenuta della Professoressa Giovanna Labellarte, a 60 anni dal conseguimento del diploma, si sono ritrovati gli ex alunni della 5ª “A” dell’anno scolastico 1962/1963 dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Comi” di Teramo dell’allora Preside Prof. Di Poppa.

Erano presenti Francesco Ciafardoni, Giovanni Di Cesare, Mario Di Giangiacomo, Erminia Di Luigi, Rosa Di Siena, Piera Ferri, Giuseppina Giugno, Rita Ioannacci, Bruno Leotta, Antonio Persia, Antonio Rastelli, Gino Zavanelli.

Assenti giustificati: Angelo Di Camillo, Claudia Di Carlo, Vincenzo Di Felice, Nicola Di Silvestre, Franca Martano, Lina Ubaldi.

Dopo aver ricordato gli ex alunni che, purtroppo, non ci sono più, si è proceduto alla consumazione di un lauto banchetto preparato dalle stesse ex alunne. Al termine della giornata Rosetta Di Siena ha consegnato una pergamena a tutti gli intervenuti.

Si è poi proceduti ai ringraziamenti degli organizzatori ed in modo particolare a Giovanna Labellarte e Gino Zavanelli e tantissimi complimenti alle cuoche per le squisite pietanze preparate.