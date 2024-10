TERAMO: “SILVIA HA DIRITTO AD ANDARE A SCUOLA”, PETIZIONE PER LA BIMBA DISABILE

TERAMO – È la prima vittoria di una lunga battaglia per garantire a tutti i bambini con disabilità il diritto alla cura e il diritto all’istruzione. Ha superato le 13 mila firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per chiedere che Silvia, una bambina residente a Martinsicuro (Teramo) affetta dalla una rara malattia genetica SCN2A che richiede assistenza costante e altamente specializzata, abbia la possibilità come tutti i suoi coetanei di frequentare la scuola primaria. L’appello lanciato dall’Associazione Insieme per Silvia SCN2A aps ha raccolto migliaia di adesioni in pochi giorni e ha permesso a Silvia di tornare a scuola ma la battaglia della sua mamma e dell’Associazione non si ferma: l’obiettivo è permettere a tutti i bambini con disabilità di poter frequentare la scuola attraverso una precisa legge regionale e nazionale.

Tutto inizia lo scorso 18 Ottobre quando Soemi Vagnoni e l’Associazione Insieme per Silvia SCN2A aps lanciano la petizione sulla piattaforma Change.org per chiedere all’Asl di Teramo di fornire l’assistenza infermieristica a scuola e durante l’orario scolastico, indispensabile per garantire a Silvia l’accesso all’istruzione.

“Facciamo pressione sull’ASL di Teramo per garantire che Silvia possa ricevere l’assistenza sanitaria necessaria a scuola e per affermare il suo diritto di accedere a un’istruzione di qualità – si legge nel testo dell’appello – Proprio come tutti i bambini della sua età, Silvia ha il diritto di frequentare la scuola. Per farlo, però, ha bisogno di assistenza infermieristica durante l’intero anno ed orario scolastico, un servizio che l’ASL di Teramo (Abruzzo) si rifiuta di fornire”.

Dopo numerose proteste e giorni complicati, Silvia è tornata finalmente a scuola lo scorso 29 Ottobre dopo che l’Asl di Teramo ha garantito l’assistenza infermieristica a scuola. Un importante traguardo ma solo il primo. Sonia, la madre di Silvia e presidente dell’associazione Insieme per Silvia SCN2A aps si batte adesso affinchè il protocollo che ha permesso a Silvia di tornare a scuola con la necessaria assistenza, sia convertito in legge regionale e poi nazionale. Un importante obiettivo affinché a nessun bambino con disabilità grave e gravissima possa mai essere negato il diritto all’istruzione.