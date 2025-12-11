SPACCIO STUPEFACENTI NEL TERAMANO: MAXI OPERAZIONE IN CORSO, ARRESTI E PERQUISIZIONI

11 Dicembre 2025 09:40

Teramo - Cronaca

TERAMO – È scattata all’alba una maxioperazione della compagnia di Alba Adriatica dei carabinieri.





In corso arresti a carico di stranieri per traffico e spaccio di stupefacenti tra le province di Teramo e Ascoli Piceno.

I particolari dell’operazione ancora in corso saranno rese note alle ore 11.30 presso il Comando Provinciale di Teramo da parte degli investigatori e del pm che ha coordinato e diretto le indagini.

