SPACCIO STUPEFACENTI NEL TERAMANO: MAXI OPERAZIONE IN CORSO, ARRESTI E PERQUISIZIONI

TERAMO – È scattata all’alba una maxioperazione della compagnia di Alba Adriatica dei carabinieri.

In corso arresti a carico di stranieri per traffico e spaccio di stupefacenti tra le province di Teramo e Ascoli Piceno.

I particolari dell’operazione ancora in corso saranno rese note alle ore 11.30 presso il Comando Provinciale di Teramo da parte degli investigatori e del pm che ha coordinato e diretto le indagini.