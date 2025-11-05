TERAMO: SPUTA SUGLI ZAINI E IMPORTUNA CITTADINI AL TERMINAL, ESPULSO 36ENNE NIGERIANO

5 Novembre 2025 14:52

Teramo - Cronaca

TERAMO  – Infastidiva al terminal di piazza Garibaldi a Teramo le persone  i cittadini in attesa di prendere l’autobus, sputando sullo zaino di alcuni e disturbando gli altri: per questa ragione è stato espulso un cittadino nigeriano trentaseienne

La segnalazione ieri  pomeriggio  è alla sala operativa della Questura, e una volante si è messa alla ricerca della persona, che nel frattempo si era allontanata, rintracciandola lungo il corso,

Nel corso degli accertamenti, è emerso che sul capo del fermato pendevano numerosi precedenti di polizia, tra i quali, in particolare, un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale ex art. 14 TUI, ordine al quale, evidentemente, non aveva ottemperato.





Il 36enne è stato dunque espulso dal territorio nazionale sulla base di decreto prefettizio, e scortato dalla Polizia di Stato al C.P.R. di Palazzo San Gervasio per l’effettivo rimpatrio.

L’episodio rientra nella strategia di intensificazione dell’attività di controllo e di presenza sul territorio del nuovo Questore di Teramo,  Pasquale Sorgonà, per rinforzare le condizioni di stabilità e sicurezza percepite.

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. TERAMO: SPUTA SUGLI ZAINI E IMPORTUNA CITTADINI AL TERMINAL, ESPULSO 36ENNE NIGERIANO
    TERAMO  - Infastidiva al terminal di piazza Garibaldi a Teramo le persone  i cittadini in attesa di prendere l’autobus, sputando sullo zaino di a...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: