TERAMO: STASERA I MOONSKIN A SAN NICOLO’ A TORDINO, SOGNANDO I MANESKIN

TERAMO – Tutto pronto per lo spettacolo dei Moonskin, tribute band dei Måneskin, che ha vinto l’edizione 2022/23 del “Tale e Quale Show”, il contest televisivo Rai che premia i migliori sosia di alcune delle stelle dello spettacolo più amate dagli italiani.

L’appuntamento è per stasera, alle 22, in piazza Progresso nella frazione teramana di San Nicolò a Tordino.

Il concerto è gratuito e rientra nella rassegna “Bimbi in Piazza”, organizzata dalla Asd Sannicolese 2011, con il patrocinio del Comune di Teramo e del Bim, che da ieri, mercoledì 21, a domenica 25 giugno, porta in piazza numerose attività ludiche per bambini e ragazzi.

Un’occasione, per chi non fosse riuscito a vedere dal vivo i Måneskin, perché i biglietti erano già sold-out, per assistere a un live che si ispira alla più famosa rockband italiana del momento.

Anche loro sono di Roma e, soprattutto, sanno a memoria tutto il repertorio della band italiana più famosa dell’ultima decade. Dietro le parrucche e gli outfit molto alla moda che caratterizzano copie e originali, ci sono Agostino Cesare, Chiara Giustiniani, Francesco Nata e Mattia Petroni, e hanno tutti meno di trent’anni.

Più fedeli dei record dei vinili, più soddisfacenti di un ascolto solitario su Spotify, i Moonskin si sono aggiudicati il premio di “Miglior tributo ai Måneskin”. Ad emettere il verdetto è stato il fan club ufficiale della rock band originale.

Sui profili social, o almeno su Instagram, il profilo ha poche migliaia di followers, ma sicuramente tanta voglia di crescere.