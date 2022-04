TERAMO, STUDENTI DEL “DI POPPA-ROZZI” PROTAGONISTI DELLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA

TERAMO – Nei giorni scorsi gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo hanno partecipato ad una audizione con il Dipartimento per le politiche europee della presidenza del Consiglio dei Ministri per contribuire alle consultazioni in merito alla “Conferenza sul futuro dell’Europa”, una serie di dibattiti e discussioni su iniziativa dei cittadini per contribuire con le proprie idee a disegnare il futuro dell’Europa .

A partecipare all’importante incontro sono stati i ragazzi della classe V sez. B indirizzo Accoglienza Turistica, accompagnati dalla dirigente scolastica, Caterina Provvisiero e dal team di progetto formato dalle insegnanti Gabriella Colangeli, Manola Di Felice e Paola Matriciani.

La partecipazione alla Conferenza ha lo scopo di elaborare per il futuro politiche realmente rispondenti alle esigenze e alle aspettative dei cittadini europei, con particolare riguardo alle nuove generazioni, ed è uno strumento molto democratico che parte dal basso e dà voce ai giovani, cercando di ridurre quel senso di sfiducia e di lontananza tra i cittadini e la politica.

Nel corso dell’audizione, durata circa 45 minuti, i ragazzi hanno espresso, con vivo interesse, la loro opinione sugli aspetti che a loro modo di vedere l’Europa dovrebbe modificare per il futuro, sulle loro aspettative in ordine alla Conferenza sul futuro dell’Europa e sui principali temi che dovrebbero necessariamente essere affrontati.

Inoltre, i ragazzi, hanno presentato alla Commissione un video interamente ideato da loro, sottoforma di fumetto digitale (realizzato con il programma Pixton) per illustrare in modo alternativo il tema “l’Europa che vorrei”. I ragazzi, ispirandosi alla tecnica dello storytelling della scrittrice Emma Coats, nelle vignette ripercorrono le tappe fondamentali della formazione dell’Unione Europea, dalla II Guerra Mondiale ad oggi.

Attraverso un dialogo a coppie, che si sviluppa all’interno di cinque macro sequenze, hanno riassunto circa 80 anni di storia sottolineando lo spirito di solidarietà, di collaborazione e soprattutto il desiderio di pace che hanno determinato il processo di nascita dell’Unione Europea e che si desidera richiamare alla memoria in questo preciso momento storico.