TERAMO, SUCCESSO PER LA PRIMA WINTER EDITION DEL FESTIVAL CONCERTI DELLE ABBAZIE

TERAMO – Si è conclusa ieri, 19 dicembre 2021, con l’applauditissimo e partecipato concerto “Enscenas en solo” di Javier Girotto, nel chiostro dell’Abbazia di Santa Maria di Propezzano, la prima edizione winter del Festival Concerti delle Abbazie. L’iniziativa – a cura dell’Associazione Luzmek in collaborazione con Valle delle Abbazie e l’Agenzia per lo sviluppo locale ITACA, con il patrocinio del MIBAC e organizzata soprattutto grazie al contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo – è stata caratterizzata da quattro prestigiosi appuntamenti aperti da Rosàlia De Souza e Paolo Di Sabatino a Cellino Attanasio e proseguiti (grazie alla collaborazione della O’Donnell Foundation di Dallas) con due date al Teatro Comunale di Atri con il duo “Levinson & Lortie” con Gary Levinson, primo violino Dallas Symphony, e il pianista canadese di origini francesi Louis Lortie al pianoforte. Una scommessa vinta per l’organizzazione che dopo sette edizioni estive ha voluto proporre al pubblico anche una inedita versione invernale unendo, come sempre, le bellezze artistiche e architettoniche della provincia di Teramo, alla musica di qualità.

“La nostra formula che unisce arte e architettura alla musica – commenta il direttore artistico del Festival Concerti delle Abbazie, il M° Carlo Michini – è certamente molto apprezzata dal pubblico e lo dimostra la crescita che il festival ha avuto in questi sette anni. L’edizione invernale per noi è stata una sorta di scommessa che siamo orgogliosi di poter considerare vinta. Il pubblico ha ripagato i nostri sforzi con il solito affetto e interesse e, tenendo conto del delicato periodo che stiamo vivendo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, siamo felicissimi di aver potuto regalare, sempre in sicurezza, occasioni di svago e grandi emozioni. Ringrazio ancora quanti hanno reso possibile questa edizione, le amministrazioni comunali coinvolte e l’Abbazia di Propezzano per il supporto e la O’Donnell Foundation per la preziosa collaborazione”.