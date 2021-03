TERAMO, TEATRO ROMANO: ENRICO MELOZZI ALLA RIUNIONE PUBBLICA SU RIQUALIFICAZIONE AREA

TERAMO – Nel quadro del percorso di confronti e approfondimenti promosso dal Tavolo tecnico del sondaggio deliberativo sulla riqualificazione dell’area circostante in Teatro romano, martedì prossimo 23 marzo 2021 avremo come ospite il maestro Enrico Melozzi.

Egli, teramano profondamente legato alla sua città, racconterà come un musicista e direttore d’orchestra percepisca l’area del Teatro romano di Teramo e la sua riqualificazione e quali potenzialità le attribuisca. Il confronto con il Maestro verterà su temi importanti per il lavoro che il tavolo sta svolgendo: quali spazi e quali luoghi possano essere pensati per la musica in un’area dove il Conservatorio è già una presenza importante e dove il teatro romano avrà un ruolo fondamentale? E quali i requisiti necessari? E ancora: quale visione e quale futuro immagina per questa parte di città un artista abituato a fare musica in teatri di ogni parte del mondo?

“Temi assai stimolanti sui quali necessariamente il Tavolo Tecnico deve interrogarsi all’interno di un iter metodologico che voglia portare a interpretare al meglio le potenzialità e le possibilità di un luogo urbano complesso quale è l’area adiacente il teatro romano”, si legge in una nota degli organizzatori.

“Si ribadisce che questo percorso di approfondimento conoscitivo promosso dal Tavolo tecnico si basa sul confronto con personalità della cultura teramana e anche esterna alla Città, per arrivare prossimamente alla elaborazione di una o più idee progettuali sull’area circostante il Teatro romano che, come tutti sanno, riveste un grande valoro culturale. Tali idee progettuali saranno portate ai tavoli di lavoro del Sondaggio deliberativo allorché l’allentamento della pandemia in corso ci permetterà di tornare finalmente in presenza ed avviare l’esperienza partecipativa del sondaggio deliberativo”.

Sarebbe auspicabile, prosegue la nota “un confronto con l’amministrazione comunale specie su progetti e prospettive progettuali eventualmente esistenti o in fase di elaborazione sull’area in questione. A tal proposito, come di consueto, inviteremo il Sindaco e tutti gli assessori comunali, nonché il presidente del consiglio comunale che nell’ultimo incontro ci ha onorati della sua presenza”.

L’evento, come al solito, si svolgerà su google meet e sarà trasmesso in diretta facebook dalla pagina “Sondaggio Deliberativo area archeologica Teramo”. Da questa si può intervenire con dei commenti che possono essere letti in diretta, ma chi volesse interloquire durante il dibattito potrebbe chiedere preventivamente il link entro le ore 20,00 di martedì 23 marzo scrivendo a presidente.garanti@gmail.com.