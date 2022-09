TERAMO: TENTATO FURTO IN ABITAZIONE, ARRESTRATE DUE RAGAZZE RESIDENTI A ROMA

TERAMO – Nella giornata di ieri, nel corso dei servizi per il contrasto dei reati di natura predatoria la Squadra Mobile ha individuato due ragazze maggiorenni, la prima di nazionalità serba, la seconda di nazionalità belga, entrambe residenti a Roma, che sono state denunciate per tentato furto in abitazione, ingiustificato porto di chiavi e grimaldelli e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento sospetto delle due donne che si erano introdotte all’interno di una palazzina ubicata nel centro cittadino, prive di chiavi e senza alcuna giustificazione riguardo la propria presenza, hanno proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire due grossi giraviti, una chiave inglese, un manufatto artigianale idoneo ad aprire le porte e dei guanti in lattice.

Prive di documenti, entrambe sono state sottoposte a fotosegnalamento: la giovane di nazionalità serba è risultata con diversi precedenti e un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Milano per un furto in abitazione li commesso nel dicembre 2021.

La giovane, pertanto, è stata associata presso la Casa Circondariale di Teramo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

