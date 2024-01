TERAMO: TRE CARABINIERI SI CONGEDANO DOPO TANTI ANNI DI ONORATO SERVIZIO NELL’ARMA

TERAMO – Tre carabinieri per anni operativi nel teramano vanno in pensione. Si tratta del Luogotenente Carica Speciale Claudio Ciardo, e degli Appuntati Scelti Qualifica Speciale Fabio Massimi e Alessandro Vinci.

Questa mattina, nella Sala Conferenze del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, il Colonnello Pasquale Saccone, alla presenza degli Ufficiali e militari della sede, ha voluto salutare i tre carabinieri che oggi lasciano il servizio attivo, consegnando loro tre attestati di compiacimento per l’irreprensibile condotta e le qualità professionali testimoniate nei lunghi periodi di servizio.

Il Lgt. C.S. Ciardo storico Comandante della Stazione CC di San Nicolò a Tordino, in provincia di Teramo, ha trascorso nell’Arma oltre 32 anni di servizio. Arruolatosi nel 1990 quale Carabiniere Ausiliario, nel 1992 vince il concorso per Sottufficiali e, a conclusione del 45° corso biennale di formazione, viene trasferito, nel 1994, quale addetto alla Stazione Carabinieri di San Nicolò a Tordino e, dal 2003, ne assume il Comando, che ha mantenuto, per oltre 5 lustri, fino al giorno del congedo. Nel corso della sua lunga carriera ha acquisito la medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare, la medaglia militare d’Oro al Merito di lungo Comando, la Croce d’Oro con torre per anzianità di servizio, tre nastrini di Merito di cui uno in Argento per Comandante titolare di Stazione territoriale ed uno per l’emergenza Covid-19 nonché un’attestazione della Protezione Civile di pubblica benemerenza. Assumerà il Comando in sede vacante della Stazione CC di San Nicolò a Tordino il Luogotenente Giovanni Vincitorio, attuale addetto.

L’App. Q.S. Massimi lascia il servizio attivo dopo oltre 42 anni di attività. Arruolatosi nel 1981, dopo la frequenza del corso di formazione, viene destinato alla Compagnia CC di Trastevere, nella città di Roma, per poi svolgere servizio presso omologhi Comandi siti in Sardegna (Lanusei e Quarto Sant’Elena), in Abruzzo (Avezzano, Teramo ed Alba Adriatica) per poi giungere, nel 2020, presso la Stazione Carabinieri Civitella del Tronto, sua ultima sede di servizio. I riconoscimenti ottenuti nei diversi incarichi e servizi sono stati la Croce d’Argento con stelletta per anzianità di servizio, due nastrini di Merito di cui uno per l’emergenza Covid-19 ed uno per Lungo Impiego in Servizio di Ordine Pubblico, una medaglia NATO nonché un’attestazione della Protezione Civile di pubblica benemerenza.

L’App. Q.S. Vinci lascia il servizio attivo dopo 37 anni. Arruolatosi nel 1986, ha svolto la sua preziosa attività presso il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica divenendo sin da subito un punto di riferimento per tutti i Comandanti di Compagnia che nel tempo si sono succeduti. La sua attitudine a svolgere servizio in unità di staff gli hanno permesso di ottenere la Croce d’Argento con stelletta per anzianità di servizio nonché un’attestazione della Protezione Civile di pubblica benemerenza.