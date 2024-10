TERAMO – Clamorosa decisione del Tribunale di Teramo: è stato posto sotto sequestro il palazzo del liceo classico ‘Delfico’ di Teramo della centralissima piazza Dante. – che ospita anche il Convitto nazionale per un totale di 1.200 studenti – perché non sicura dal punto di vista sismico. L’ordinanza firmata dal tribunale di Teramo in composizione collegiale (Francesco Ferretti presidente, Marco D’Antoni giudice, Martina Pollera giudice relatore) è stata notificata alle 15 ai dirigenti dei due istituti, facendo scattare l’immediata evacuazione degli studenti e alunni del solo Convitto, perché nel liceo non c’era attività didattica pomeridiana.

Il provvedimento ha dunque effetto immediato e tutte le attività sono sospese fino a data da destinarsi.

Alla base della decisione la mancanza dei requisiti di sicurezza della struttura, e a quanto si apprende, mancherebbe la documentazione inerente i lavori di ristrutturazione del 2016.

La dirigente scolastica, la professoressa Daniela Baldassarre, ha disposto la sospensione di tutte le attività lavorative, didattiche, convittuali e semiconvittuali con effetto immediato, fino a data da destinarsi”.

Gli studenti del liceo ‘Delfico’ di Teramo resteranno a casa almeno una settimana, mentre si cercano soluzioni alternative: è emerso nella conferenza stampa organizzata in serata dalla Provincia di Teramo Secondo Camillo D’Angelo, presidente della Provincia di Teramo proprietaria dello storico palazzo, “alla base della decisione ci sono accertamenti ministeriali che parlano di condizioni non idonee a garantire la sicurezza, sia dal punto di vista della staticità strutturale che della vulnerabilità sismica”. I

l piano annunciato dal presidente prevede soluzioni tampone urgenti – come i locali dell’Università- per far tornare gli studenti sui banchi entro 7-10 giorni. Nel frattempo si avvierà la pratica per realizzare una scuola provvisoria modulare, come quelle già usate nella gestione delle emergenze terremoto, che sarà pronta entro l’inizio del 2025. Gli alunni delle elementari e delle medie saranno invece accolti temporaneamente in altri plessi cittadini, mentre i fuori sede sono stati trasferiti in albergo, come ha garantito il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto.

Queste le dichiarazioni integrali di D’Angelo: “Le condizioni della struttura del Liceo e Convitto Melchiorre Delfico di Teramo a Piazza Dante non sono idonee a garantire la sicurezza di tutti gli occupanti. A dirlo il Ministero dei Trasporti attraverso il comitato tecnico amministrativo. Si parla sia di un indice di vulnerabilità sismica basso sia di condizioni statiche. La Provincia negli anni scorsi nel 2016 o nel 2017 aveva commissionato uno studio sulla vulnerabilità sismica. Il comitato tecnico del Ministero ha contestato questo studio e ci è arrivato il provvedimento di sequestro preventivo dell’intera struttura da parte della Procura di Teramo (che ha anche fatto appello ad un primo rigetto del sequestro, andando al Riesame)”

E aggiunge “Onde garantire la sicurezza e l incolumità della salute pubblica, soprattutto dei ragazzi e degli insegnanti, stiamo valutando di trovare soluzioni alternative da percorrere entro 7-10 giorni al massimo che possono riguardare gli edifici”.

Ma in ogni caso “ci siamo già attivati per realizzare una scuola provvisoria che servirà comunque la collettività, sia per le scuole superiori che per quelle primarie da realizzare in un sito all’interno del perimetro della città. Questa scuola prevediamo che sarà terminata appena dopo le vacanze di Natale, non appena il sito sarà individuato. Abbiamo già contattato diverse ditte per la fornitura di moduli provvisori certificati quindi saranno installati non in maniera definitiva come costruzione classica ma in modo provvisorio. Come quelli che abbiamo già visto, purtroppo, durante gli eventi sismici”.