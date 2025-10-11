TERAMO: TROVATO IN POSSESSO DI COLTELLO E CACCIAVITE AGGGREDISCE AGENTI, NORDAFRICANO ARRESTATO 

TERAMO – Nel pomeriggio di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, personale della Squadra Volante della Questura di Teramo, nel transitare in Piazza Garibaldi, ha notato un giovane nordafricano, che alla vista della pattuglia ha subito direzione mescolandosi tra i fedeli presenti all’esterno della chiesa, per poi iniziare a correre anche spingendo alcuni dei presenti.

Pertanto, gli operatori, uno in auto e uno a piedi, lo hanno inseguimento, intimandogli l’alt. Dopo poche centinaia di metri, l’agente a piedi ha raggounto il fuggitivo, cercando di bloccarlo. In tale frangente il ragazzo reagito, colpendo l’operatore di Polizia con calci e pugni e ingaggiando con lo stesso una breve colluttazione, all’esito della quale il soggetto è stato definitivamente posto in sicurezza, anche grazie all’ausilio del secondo operatore nel frattempo sopraggiunto a bordo della Volante.

Il giovane, identificato per un cittadino tunisino di 21 anni regolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un cacciavite e di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 11 cm, nascosti all’interno dei pantaloni all’altezza dell’inguine.

Il ragazzo, con pregiudizi e già sottoposto per altra causa alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Teramo, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché veniva deferito per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il giovane, su disposizione della A.G., è stato collocato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale, l’arresto è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.