TERAMO: TUNISINO DI 20 ANNI DENUNCIATO DALLA POLIZIA PER LESIONI E RAPINA. RICERCATO IL COMPLICE

TERAMO - I poliziotti della Squadra Mobile di Teramo hanno denunciato per rapina pluriaggravata e lesioni un cittadino tunisino di 20 anni che, insieme ad un altro soggetto, al momento irreperibile, si è reso responsabile di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate.

A seguito di una meticolosa attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile e dalla Squadra Volante della Questura di Teramo, il 20enne ed il suo complice sono stati accusati di aver sottratto ad un 34enne il cellulare, il pc ed il portafoglio contenente la somma in contanti di 15 euro e una carta postepay.

In particolare, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia, i due, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione della vittima, situata a Teramo, forzando la porta d’ingresso, la avrebbero minacciata puntandole contro un paio di forbici e la avrebbero scaraventata a terra, immobilizzandola con un ginocchio sulla schiena, continuando a colpirla, per poi fuggire con la refurtiva. A seguito dell’aggressione subita la vittima ha riportato un trauma cranico e numerose contusioni, ricorrendo alle cure dei sanitari.