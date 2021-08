TERAMO, UBRIACO MOLESTA PASSANTI E AGGREDISCE POLIZIA: ARRESTATO 23ENNE

TERAMO – Pomeriggio movimentato ieri a Teramo, in piazza Garibaldi, dove un 23enne originario del Mali, brandendo una bottiglia di vetro, ha infastidito i cittadini in attesa alla fermata dell’autobus: sul posto, allertati dai presenti, sono così arrivati li agenti della squadra volante che hanno riportato la situazione alla normalità dopo avere arrestato il giovane per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un’operazione che ha richiesto comunque del tempo perché alla vista degli agenti il giovane ha dapprima cercato di colpirli con la bottiglia semivuota di whisky che aveva in mano per poi spintonarli e prenderli a calci quando hanno cercato di impedirne la fuga.

Condotto in questura, dopo aver ricevuto le necessarie cure per lo stato d’ebbrezza in cui si trovava, il 23enne è stato arrestato.