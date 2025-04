TERAMO: UCCISE IL PADRE A COLTELLATE, CONDANNATO A 14 ANNI IN CORTE D’ASSISE

TERAMO – La Corte d’assise di Teramo ha condannato Francesco Di Rocco a 14 anni di reclusione per l’omicidio del padre Mario, 83 anni, ex capostazione dello scalo ferroviario locale, un uomo con cui aveva avuto sempre dei contrasti anche per il carattere autoritario della vittima, poi uccisa a coltellate.

L’imputato, nel corso delle udienze, ha sempre sostenuto di non avere voluto uccidere il padre, ma di essere stato condizionato dalla rabbia incontenibile dopo l’ennesimo litigio in casa.

La tragedia ci fu il 21 novembre 2023, nell’abitazione di viale Crispi, quando l’uomo colpì il genitore con 92 coltellate. Fu lo stesso Di Rocco a chiamare i soccorsi, ma il padre spirò poche ore dopo all’ospedale teramano.

La difesa ricorrerà in appello una volta note le motivazioni della condanna.