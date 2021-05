TERAMO, PELUCHE SULLE AMBULANZE PER I BAMBINI: IL PROGETTO DEL 118

TERAMO – Un peluche per aiutare i bimbi soccorsi in urgenza, in codice giallo e in codice rosso, a vivere quei momenti in maniera meno drammatica.

È il progetto presentato questa mattina dalla Asl di Teramo e promosso dal 118, che vedrà ogni mezzo di soccorso della Asl di Teramo dotato di peluche da regalare ai piccoli durante il soccorso.

“Si tratta di un progetto nato da un’idea dei colleghi della società italiana emergenza sanitaria – ha spiegato il direttore del 118 Silvio Santicchia – Si è visto che gli interventi sui bambini per patologie non Covid sono rimasti costanti rispetto al periodo pre pandemia. E in un momento come questo, in cui per il rispetto delle normative anti Covid, quando interveniamo sui bambini non possiamo caricare sull’ambulanza un genitore che lo accompagni, abbiamo pensato di realizzare questo progetto per dare a questi bimbi qualcosa che supplisca alla funzione dei genitori”.