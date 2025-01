TERAMO: UOMO VITTIMA STUPRO DI GRUPPO ED ESTORSIONE, ARRESTATI TRE EXTRACOMUNITARI

TERAMO – Hanno consumato a Teramo, sotto minaccia, una violenza sessuale di gruppo ai danni di un uomo, e nei mesi successivi lo hanno minacciato di diffondere un video relativo all’atto sessuale, qualora non avesse pagato le somme richieste, nel tempo, a titolo estorsivo.

E’ questa l’inquietante accusa che ha portato in carcere tre soggetti extracomunitari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “violenza sessuale di gruppo”, “estorsione” e “tentata estorsione”.

Gli arresti sono scattati ieri a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, a Sorbara (Modena) e Cividate al Piano (Bergamo), ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Giulianova, in collaborazione, nella fase esecutiva, con i carabinieri delle Compagnie di Modena e Treviglio (Bergamo), dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo.

Il provvedimento, che scaturisce da articolata attività investigativa, ha consentito di acclarare che i tre indagati, nella notte del 21 ottobre 2023, a Teramo, hanno consumato, contro la volontà del denunciante, l’agghiacciante stupro.

Gli indagati, tutti catturati, sono stati associati presso le locali Case Circondariali competenti per territorio, a disposizione dell’A.g. mandante.