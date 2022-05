TERAMO: VERZILLI, “RIPETUTI VANDALISMI NELLA CASA DELLO SPORT DI VIA TARASCHI”

L’AQUILA – “Nella Casa dello Sport in Via Taraschi a Teramo sono in corso da settimane (o forse da mesi) ripetuti atti di vandalismo, con effrazioni e ingressi nell’edificio da almeno tre diverse finestre. L’edificio, costruito negli anni ’30 del secolo scorso con i dettami dell’architettura razionalista, è un patrimonio cittadino sia sotto il profilo storico che sotto il profilo culturale e sportivo, essendovi cresciute generazioni di teramani”.

Così il consigliere comunale Iwan Verzilli in una nota.

"È noto che lo scorso anno la Regione Abruzzo, proprietaria dell'immobile, ha annunciato ingenti finanziamenti per il recupero e la riqualificazione dell'area, ma nelle more delle opere da mettere in atto occorre arginare il degrado e garantire la sicurezza dell'edificio, divenuto vero e proprio centro di occupazione abusiva, nonché teatro di qualsivoglia attività illecita", prosegue la nota.

“In particolare, il cancello di ingresso risulta aperto e quindi facilmente accessibile da malintenzionati e vandali che hanno infranto vetri, divelto grate in ferro, forzato le protezioni per accedere a tutti i piani e a tutti i locali, arrecando certamente consistenti danni al patrimonio pubblico, come è dato constatare da un sommario sopralluogo. Invito pertanto la Regione Abruzzo ad adottare con ogni sollecitudine tutti i provvedimenti più opportuni per mettere in sicurezza l’area, serrare cancelli, sigillare aperture, riparare finestre e quant’altro ritenuto utile per salvaguardare un monumento che ha un valore storico quanto affettivo per la città di Teramo”, conclude la nota.