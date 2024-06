TERAMO: VINCENZO RICEVE GLI ALAMARI IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DAL PADRE CARABINIERE

TERAMO – Si legge l’emozione e l’orgoglio negli occhi del papà carabiniere che, dopo aver ammirato suo figlio prestare giuramento, ha avuto il privilegio di apporre gli alamari sulla sua divisa. È successo all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Pasquale Scaramella, in servizio presso la Caserma di Castelnuovo Vomano (Teramo), che ieri, assieme alla moglie Laura ha partecipato al giuramento del figlio Vincenzo del 143°Corso Allievi Carabinieri tenutosi nella Caserma “Frate” di Campobasso.

Per l’occasione Vincenzo, 25enne, ha ricevuto gli alamari direttamente dalle mani del padre che è sempre stato per lui un punto di riferimento tanto da aver deciso di seguirne le orme. In totale sono stati 450 gli allievi carabinieri della scuola di Campobasso che ieri, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri – Gen. C.A. Teo Luzi, hanno ricevuto l’apposizione degli alamari, da parte di un familiare o persona cara, sulle prestigiose Grandi Uniformi Speciali(G.U.S.), che su di esse rimarranno cuciti per tutta la vita.