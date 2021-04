TERAMO, VISITA ALL’UNIVERSITA’ DELL’AMBASCIATRICE DEL SUDAFRICA IN ITALIA

TERAMO – Il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola ha ricevuto questa mattina in visita all’Ateneo l’ambasciatrice del SudAfrica in Italia Nosipho Nausca – Jean Ngcaba.

All’incontro erano presenti il delegato del Rettore all’Internazionalizzazione Paola Pittia e il vescovo di Teramo e Atri Lorenzo Leuzzi.

Il rettore ha illustrato all’ambasciatrice i principi e gli impegni della “Carta di Teramo” sottoscritta nel 2019 nell’Aula Magna dell’Università, in occasione della conferenza dei rettori africani, insieme al delegato all’Internazionalizzazione della Conferenza dei Rettori Italiani Fabio Rugge e dall’allora presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

L’ambasciatrice ha manifestato “un grande interesse per la Carta di Teramo e le possibilità di sviluppare attività di cooperazione con le università del Sud Africa per progetti di Capacity Building e di formazione per i giovani del Sud Africa”.