TERAMO: VISITA QUARESIMALE A BIBLIOTECA DELIFICO, “ECCELLENZA REGIONALE”

TERAMO – “Una vera e propria eccellenza nel campo della cultura regionale”. L’assessore all’Istruzione e all’Università, Pietro Quaresimale, ha visitato la biblioteca regionale “Melchiorre Delfico” a Teramo, al centro di importanti progetti culturali che investono direttamente il territorio.

“La struttura culturale – ha detto l’assessore Quaresimale – rappresenta un punto di riferimento per gli studenti teramani che riescono ad avere risposte immediate ai loro bisogni didattici. Ma il valore della biblioteca è ormai riconosciuto anche dagli studenti universitari in ragione soprattutto del ricco patrimonio libraio. Questa forte posizione nel panorama della cultura provinciale e regionale – ha aggiunto – si raggiunge con anni di duro lavoro e con il prestare attenzione alle richieste dell’utenza”.

Solo qualche giorno fa all’interno della biblioteca Delfico è partita un’importante iniziativa che unisce welfare e cultura: il Puc, progetti utili alla collettività, che ha permesso di inserire tra il personale della biblioteca destinato alla distribuzione dei libri, disoccupati percettori di Reddito di cittadinanza. “E’ la conferma della capacità di stare sul territorio della struttura culturale. E infatti, in questo senso, si sta valutando – conclude l’assessore- che la biblioteca Delfico in futuro possa ospitare locali di co-working aperti a tutti”.