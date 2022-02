TERAMO: ZENNARO, “RAFFICA FURTI A VILLA MOSCA, PIU’ SICUREZZA PER LE FRAZIONI”

TERAMO – ” È stato un fine settimana di furti a Villa Mosca, con i cittadini esasperati costretti, addirittura, a tenere accese le luci esterne delle case come deterrente. Con questa situazione dispiace che l’Assessore Verna non perda occasione per attaccare la Lega e Salvini sui social, con inutili polemiche, sarebbe più opportuno un giro nelle frazioni per ascoltare i cittadini che gli rappresenteranno una situazione ben diversa da quella che la giunta teramana, sempre più chiusa ed isolata, evidentemente sta immaginando.” – dichiara il deputato della Lega, Antonio Zennaro.