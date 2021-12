TERAMO,AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO CONCLUSO PROGETTO “BUONA STRADA” DI ANPAS E POLIZIA DI STATO

TERAMO – Sabato 4 dicembre a Teramo, presso il centro commerciale Gran Sasso, si è concluso il percorso divulgativo di educazione stradale, denominato “Buona Strada”.

Al progetto, organizzato da ANPAS Abruzzo ha collaborato la Polizia di Stato con l’obiettivo di incontrare, in luoghi di aggregazione sociale, utenti della strada di tutte le fasce di età e di ogni categoria.

L’incontro è stato incentrato moltonel condividere le informazioni relative alle principali cause di incidentalità con particolare riguardo alle alterate condizioni di guida dovute ad alcol e droga.

Nell’area attrezzata dai volontari dell’Anpas, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Teramo hanno mostrato diversi video utilizzati come “attivatori emozionali” anche nelle lezioni presso le scuole ove è sempre attivo il progetto ICARO, al fine di trasmettere informazioni e consigli su come muoversi in sicurezza nell’ambiente stradale.

L’evento di sabato è stato l’ultimo di una serie di analoghi incontri organizzati in tutte le province abruzzesi e che hanno riscontrato particolare apprezzamento da parte delle persone coinvolte.