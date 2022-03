TERAMOCOMIX 2022: DAL 6 ALL’8 MAGGIO TORNA FESTIVAL DEDICATO AI FUMETTI

TERAMO – Dopo lo stop forzato delle edizioni 2020 e 2021, l’Associazione Altrimondi, insieme a tutti i suoi partner, annuncia il ritorno di TeramoComix dal 6 all’8 maggio presso il Campus Universitario di UniTE di Coste Sant’Agostino.

LA NOTA COMPLETA

Due anni di pandemia ci hanno tenuti lontani, ma oggi finalmente possiamo comunicare ufficialmente che la XXVIII edizione della fiere del fumetto più longeva d’Abruzzo vedrà la luce nelle date del 6, 7 e 8 maggio 2022. Meno di due mesi ci separano dall’evento e oggi, finalmente, possiamo dire che il lavoro incessante di tutti i soci dell’Associazione Culturale Altrimondi e degli amici di ACAF-Amici del Fumetto hanno consentito il reboot di una manifestazione che da sempre ha ottenuto presenze record e apprezzamenti unanimi.

E dove poteva ritrovare casa TeramoComix se non presso il Campus Universitario di UniTE a Coste Sant’Agostino? Siamo fieri di essere ancora una volta ospiti di un’Istituzione che negli anni passati ha creduto nella volontà di portare la cultura pop nei luoghi del sapere accademico e ringraziamo il preside Christian Corsi e il Magnifico Rettore Dino Mastrocola di avercene dato ancora una volta la possibilità.

Anche quest’anno i protagonisti del mondo del fumetto, dei videogiochi, del web, troveranno casa a Teramo per incontrare di nuovo il proprio pubblico, finalmente dal vivo: incontri, eventi, conferenze, l’immancabile mercatino e l’attesissima gara cosplay animeranno corridoi e aule di UniTE per la nostra classica tre giorni.

Un’edizione che, anche in questo momento di grandi sconvolgimenti, vuole essere una celebrazione della ripartenza e della socialità, dopo i due anni appena trascorsi, ma che non rinuncerà alla sicurezza per tutti, nel pieno rispetto delle norme. Ricominciare è la parola d’ordine e, nonostante le difficoltà che hanno segnato e continuano a segnare il mondo dell’editoria e della produzione culturale, anche noi vogliamo contribuire con il nostro piccolo mattoncino a dare un segnale di ripresa del nostro territorio.

Il settore delle fiere ha conosciuto un biennio di enormi difficoltà, eventi di dimensione nazionale ed internazionale hanno dovuto ripensare modalità e format, noi abbiamo messo il massimo impegno per tornare ad offrire l’esperienza che la manifestazione ha sempre regalato ai suoi fruitori. Anche per questo siamo convinti che tutti coloro che negli anni ci hanno aiutato per rendere TeramoComix sempre più grande e apprezzata vorranno accordarci di nuovo la loro fiducia.