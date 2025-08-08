TERAPIA DEL DOLORE A PESCARA: NESSUNO STOP AD AGOSTO. QUASI 15MILA ACCESSI IN 2 ANNI

PESCARA – Il Servizio di Terapia del Dolore della ASL di Pescara resterà pienamente operativo per tutto il mese di agosto, senza alcuna sospensione dell’attività ambulatoriale ordinaria e dell’accesso alle prime visite tramite CUP. La decisione, che interessa anche altri Servizi, risponde alla volontà dell’Azienda di garantire continuità assistenziale anche nei mesi estivi a pazienti affetti da dolore acuto e cronico.

Nel biennio agosto 2023 – agosto 2025, la Terapia del Dolore ha registrato quasi 15.000 accessi, comprendenti utenza esterna, consulenze intraospedaliere (compresi Pronto Soccorso e Reparti) e visite domiciliari per pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata. Si rileva inoltre un significativo dato di mobilità attiva intraregionale, con circa il 25% dei pazienti provenienti da altre ASL dell’Abruzzo e l’1,5% da fuori regione.

L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato fino alle 14:00, con copertura garantita h24 nei festivi e notturni da parte del personale di Terapia Intensiva. Il team è composto da 7 medici e 6 infermieri, che a turno garantiscono le prestazioni giornaliere.

Queste comprendono prime visite (per le quali sono stati attivati anche l’overbooking e gli accessi domenicali per i casi urgenti), visite di controllo, procedure infiltrative (peridurali, blocchi di fascia, infiltrazioni intrarticolari, perinervose), agopuntura, dry-needling e prescrizione della cannabis medica (preparati galenici e compresse in forma galenica) a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con relativo piano terapeutico.

Dal terzo trimestre 2023 è stato introdotto anche l’impiego della radiofrequenza, sia in neuromodulazione per neuropatie croniche (come la nevralgia del pudendo), sia in neurolesione per patologie dolorose articolari (tra cui sacroileite, gonalgia e sindrome faccettale). In affiancamento alle terapie fisiche e farmacologiche, il Servizio offre supporto psicologico clinico per pazienti affetti da dolore cronico e per i loro caregiver, in un’ottica multidisciplinare. L’accesso all’ambulatorio avviene tramite prenotazione CUP per le prime visite (urgenti, brevi, differibili e programmabili), agenda interna per i controlli e tramite Pronto Soccorso per i casi in emergenza.

Il Servizio della Terapia del Dolore di Pescara, diretto dal Dr. Alessandro Ferrieri, è parte della UOC Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del Dolore guidata dalla Dr.ssa Rosamaria Zocaro, incardinata nel Dipartimento di Urgenza Emergenza della ASL di Pescara. Coordinatrice infermieristica è la Dott.ssa Irene Rosini. Il supporto psicologico è a cura della Dott.ssa Alessandra Pagnani.