L’AQUILA – Aggiudicate le acque termali di Caramanico e le acque minerali di Popoli: “un’ottima notizia a lungo attesa dal territorio e dai suoi operatori economici”.

A darne notizia il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che spiega: “Con questa assegnazione si mette in sicurezza la produzione di acque minerali a Popoli e si riavviano le attività legate alle terme di Caramanico”.

“AreaCom ha assegnato le concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque per le sorgenti ubicate a ‘Sant’Angelo’ nel Comune di Popoli per quanto riguarda le acque minerali e ‘La Salute’ e ‘Santa Croce – Pisciarello’ nel Comune di Caramanico Terme per le acque termali. Per quanto riguarda le acque minerali è risultata aggiudicataria la ‘Gran Guizza Spa’. Si tratta di una notizia che rassicurerà i lavoratori che avevano manifestato preoccupazioni per il loro futuro occupazionale. Per il lotto delle acque termali la società aggiudicataria è la ‘DRE srl’. Mancano ora solo i passaggi burocratici legati alle verifiche procedurali prima della stipula definitiva dei rispettivi contratti di concessione”.

“Si tratta di un passo avanti molto importante, atteso da tanto tempo da parte degli operatori economici del territorio. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, non era scontato riuscire ad affidare la concessione per le acque termali con la procedura liquidatoria ancora in corso. Adesso rimaniamo in attesa dell’asta fissata per la metà del mese di febbraio, sperando in un epilogo positivo per l’intero Abruzzo”, conclude Marsilio.