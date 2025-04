TERME DI POPOLI: UN SUCCESSO LA GIORNATA DEL MADE IN ITALY, ILLUSTRATI NUOVI PROGETTI

PESCARA – Un successo quello registrato ieri alle Terme di Popoli, nella giornata del Made in Italy, in un salone addobbato con i colori e la bandiera italiana, oltre trenta espositori, più di mille visitatori tra autorità, sindaci, scolaresche e fruitori dei prodotti e dei servizi termali.

I convegni (uno sull’educazione al benessere e l’altro sulla riqualificazione del centro storico) oltre che essere particolarmente partecipati e seguiti, hanno consentito di conoscere i progetti già avviati del Programma Popoli Terme: dalla riqualificazione di Palazzo Ducale, alla ristrutturazione della Torre dell’Orologio, agli arredi di Palazzo Muzj, tutti progetti già finanziati ed approvati e di imminente avvio.

Ancor di più è stato presentato l’albergo diffuso già proposto a Comuni e gruppi organizzati per i soggiorni nel centro storico abbinati alle cure termali, frutto della collaborazione tra Agenzia di Promozione Turistica, hotel e ristoranti del centro storico: “Un’offerta turistica frutto della disponibilità degli operatori locali, con prezzi davvero alla portata di tutti, per una vacanza innovativa e salutare, in grado di contribuire significativamente al rilancio del Centro storico cittadino”- sottolinea l’Avv. Benigno D’Orazio, amministratore delle terme.

“Sembra un secolo fa- sottolinea il Sindaco Dino Santoro -, ma sono passati solo tre anni di programmi e progetti realizzati…e penso che il bello debba ancora venire! Appuntamento a fine maggio con i cantieri aperti…”

Altra novità è il progetto del nuovo Albergo, anch’esso presentato oggi e che sorgerà all’interno del complesso termale: i lavori interni sono già iniziati da tempo con la creazione del centro benessere e l’acquisto di nuovi macchinari; a breve verranno realizzate nuove strade di accesso e nuovi parcheggi, mentre subito dopo inizierà la costruzione del nuovo complesso alberghiero, ivi compresa la ristrutturazione delle Vecchie Terme in un progetto unitario di sviluppo turistico.

In definitiva, una giornata da incorniciare che testimonia e sottolinea il successo del programma di Popoli Terme, che, grazie al consenso ed il sostegno di Comune, Regione e Commissariato per la Ricostruzione, diviene sempre più un progetto in grado di trainare il rilancio del termalismo abruzzese anche in chiave di turismo sostenibile.