TERMINA CASHBACK DI NATALE, DA DOMANI AL VIA STANDARD

ROMA – Termina oggi il cashback di Natale, iniziato l’8 dicembre scorso e da domani parte quello standard. Per avere il rimborso del 10% fino a 150 euro erano necessari 10 acquisti con carte e app. Stesso meccanismo per quello che parte domani con il quale sarà possibile ottenere il rimborso del 10% sull’importo degli acquisti fatti nei supermercati, negozi ma anche da artigiani e professionisti (idraulico, elettricista, meccanico, parrucchiere, estetista, architetto, avvocato, dentista…). Non vale – come quello natalizio – per gli acquisti online.

Sarà possibile avere il rimborso fino a 300 euro l’anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Con un rimborso massimo, per ogni singola transazione, di 15 euro. C’è poi il super cashback dedicato ai primo 100.000 consumatori che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni. Questo prevede un rimborso da 1.500 euro a semestre, fino a 3.000 euro l’anno. Il super cashback sarà attivo fino al 30 giugno 2022.

Download in PDF©