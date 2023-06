TERAMO – Lunghe code sulle autostrade con il traffico intenso che non risparmia i tratti abruzzesi nel giorno del rientro dal lungo ponte del 2 giugno.

Al momento la situazione più complessa si registra sulla A24, nei pressi del traforo del Gran Sasso, con mezzi incolonnati a causa del restringimento della carreggiata e veicoli fermi. Sul posto anche la polizia stradale.

Nel corso della giornata sono state diverse le segnalazioni tra veicoli fermi e incidenti.

Sulla A25 è stata segnalata anche la presenza di animali, con il maltempo che non ha risparmiato le zone interne causando ancora più disagi.

Code a tratti anche sull’autostrada A14, anche qui con diverse criticità tra Marche e Abruzzo. A limitare in parte le difficoltà la sospensione dei cantieri per l’ammodernamento della rete in vista dell’esodo estivo.

L’obiettivo, ha spiegato Autostrade per l’Italia, è proprio quello di agevolare i transiti previsti per il ponte del 2 giugno.

[mqf-dynamic-pdf]