TERMINAL BUS VASTO CHIUSO A 2 MESI DALLA CONSEGNA: FDI, “MANCA UN PIANO PER L’UTILIZZO”

VASTO – “Sono passati oltre due mesi dalla consegna del terminal bus di Vasto alla città, ma la struttura resta ancora chiusa, inutilizzata e lasciata nell’abbandono. Questa situazione conferma ciò che avevamo già denunciato: l’amministrazione comunale non era pronta a gestire il terminal e ha preferito utilizzare la vicenda in modo strumentale, rimandando più volte la consegna, senza avere un piano concreto per il suo utilizzo”. La segnalazione arriva dai Consiglieri di FDI Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo e Francesco Prospero“.

“Già allora fu ridicola la manifestazione del sindaco di Vasto (CH) Menna con la bandiera dei pirati, accusando la TUA di aver “piratizzato” il terminal. Oggi, con la struttura ancora inutilizzata e abbandonata, quella scena assume un carattere ancor più imbarazzante. Piuttosto che la bandiera dei pirati, ora ci vorrebbe una maschera per nascondere l’incapacità di gestire questa infrastruttura. Fratelli d’Italia presenterà un’interpellanza nel prossimo consiglio comunale per ottenere chiarezza su questa situazione: vogliamo sapere le motivazioni dietro questi ritardi e quali sono i piani concreti per la struttura, con tempistiche precise per la sua messa in funzione, prima che possa essere nuovamente vandalizzata, come già sta accadendo ai bagni pubblici annessi alla struttura. È giunto il momento che l’amministrazione comunale metta da parte i teatrini e si assuma finalmente la responsabilità della gestione di una struttura così importante per la nostra città. I cittadini di Vasto meritano risposte e azioni concrete, non simboli e sceneggiate”.