TERMINAL COLLEMAGGIO: GIULIANI, “SPAZI E LOCALI OGGETTO DI PULIZIA, SERVE COLLABORAZIONE DI TUTTI”

L’AQUILA – “Nel terminal di Collemaggio l’energia elettrica è stata ripristinata dopo black out. Tutti gli spazi e i locali sono oggetto di interventi di pulizia della ditta incaricata. ma serve la collaborazione di tutti”

Così replica Paola Giuliani assessore alla Mobilità al comune dell’Aquila agli attacchi del Partito democratico sullo “stato di degrado e abbandono” del terminal.

LA NOTA

L’illuminazione del terminal bus “Lorenzo Natali” è stata completamente ripristinata in tutti i suoi livelli, compreso quello utilizzato dagli autobus. Nella serata di domenica è stato registrato un importante black out nella zona della Villa Comunale che ha messo fuori uso la cabina elettrica a servizio dell’infrastruttura: tecnici dell’Enel e del Comune hanno lavorato costantemente per risolvere il problema e riattivare l’erogazione dell’energia elettrica dell’intera infrastruttura, che fino a ieri mattina era disponibile solo parzialmente.

Per quanto riguarda i servizi igienici: quelli del piano terra sono oggetto di lavori di rifacimento e ripristino da parte di Tua, l’azienda regionale per il trasporto pubblico, soggetto attuatore degli interventi che auspichiamo possano essere conclusi nel più breve tempo possibile.

Quotidianamente, infine, tutti gli spazi e i locali sono oggetto di interventi di pulizia della ditta incaricata e, spesso, vengono richiesti interventi straordinari di ripristino del decoro e di ripulitura, soprattutto quando vi sono segnalazioni di episodi incresciosi che riguardano il deturpamento e l’alterazione dei luoghi da parte di persone dotate di scarso senso civico e rispetto dei luoghi a servizio della comunità.

Stiamo operando per dare servizi migliori, ma anche in questo caso è necessaria la collaborazione di tutti.