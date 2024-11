TERMINAL COLLEMAGGIO L’AQUILA: CGIL, “IMPEGO IMPROPRIO MUNICIPALE, PRESIDIO CON FORZE DI POLIZIA”

L’AQUILA – “Impiego improprio del personale della Polizia Municipale” al Terminal di Collemaggio, “considerata la recrudescenza degli episodi di violenza che avvengono quasi giornalmente nella zona, teatro di risse, furti ed aggressioni”. Il personale “sia impiegato insieme alle Forze di Polizia, rimodulando l’impiego degli agenti comunali in conformità a quanto previsto dalla legge”.

A seguito delle aggressioni subite dagli appartenenti alla Polizia Locale del Comune dell’Aquila, presso il Terminal Bus “L. Natali”, la FP CGIL della Provincia fa sapere in una nota di aver trasmesso, lo scorso 17 ottobre, un’istanza al prefetto ed al questore dell’Aquila, Autorità di Pubblica Sicurezza, al sindaco del capoluogo abruzzese ed al relativo comandante della Polizia Municipale Patrizia Celani, in cui è stato evidenziato “l’impiego improprio del personale della Polizia Municipale”.

“Nella nota è stato evidenziato che tali eventi non possono essere ricompresi nella normale attività di controllo del degrado urbano – viene sottolineato -, come disciplinato dal regolamento di Polizia Urbana dell’Ente comunale, ma in vere e proprie turbative al viver civile, in relazione alle quali l’ufficio della Polizia Municipale, istituito dall’amministrazione comunale presso il Terminal bus, risulta essere un presidio per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza”.

“In tale contesto – aggiunge il sindacato – è opportuno sottolineare che gli agenti comunali, in alcuni episodi, ne hanno subito le conseguenze, come il morso sferrato ad un agente e lo spray urticante spruzzato contro altri operatori. A tal proposito, la Legge Quadro n. 65/86, ancora vigente, stabilisce che il personale della Polizia Municipale esercita anche funzioni ausiliare di pubblica sicurezza, e a tal fine collabora con le Forze di Polizia dello Stato, come meglio specificato dagli artt. 3 e 5 della detta norma”.

“Presso il Terminal Bus ‘L. Natali’ – prosegue la nota – le funzioni di pubblica sicurezza sono di fatto svolte dalla Polizia Municipale, che viene impiegata, non in ausilio delle Forze di Polizia dello Stato, come previsto dalla richiamata norma, ma quale protagonista del mantenimento della sicurezza e dell’ ordine pubblico”.

“In virtù di quanto esposto, la FP CGIL della Provincia dell’Aquila ha richiesto che il personale della Polizia Municipale sia impiegato presso il detto presidio insieme a personale delle Forze di Polizia, rimodulando l’impiego degli agenti comunali in conformità a quanto previsto dalla su indicata Legge e, a tal proposito, attende un concreto riscontro da parte dei su indicati destinatari”.