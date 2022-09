TERMINAL L’AQUILA, BONUS TRASPORTI: “CAUSA PROBLEMI TECNICI IMPOSSIBILE USUFRUIRNE”

L’AQUILA – “Sono giorni che mi dicono di avere ‘problemi di stampa’, di conseguenza non posso usufruire nel bonus trasporti e continuo a pagare i biglietti”.

A segnalare il disservizio al terminal Collemaggio dell’Aquila un lettore di AbruzzoWeb che ha diritto al bonus trasporti, il contributo economico di 60 euro introdotto il primo settembre a cui si può accedere seguendo le indicazioni di una piattaforma gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Una volta accertato di avere i requisiti, mi sono recato alla biglietteria per richiedere l’abbonamento, o il corrispondente dei biglietti, nel mio caso per la tratta L’Aquila-Avezzano, ma il primo giorno mi è stato subito risposto che non avrebbero potuto registrare la mia richiesta e di conseguenza stampare nessun tipo di ticket perché avevano dei problemi tecnici”.

“Stessa scena che, da quel momento, si ripete ogni giorno. E dire che i biglietti ‘normali’ li stampano senza difficoltà. Incomprensibile poi che non esistano metodi alternativi per risolvere la situazione, ho già dimostrato di averne diritto, quindi non si capisce quale potrebbe essere il problema”.

“A quanto pare, comunque, non sono l’unico ad aver subito questi disservizi, visto che in fila trovo sempre altri pendolari, di diverse tratte, che lamentano gli stessi disagi. Allo sportello ci dicono di rivolgerci alla Direzione per eventuali reclami e al momento non si vedono soluzioni all’orizzonte”.

