TERMINATO IL CORSO PER ALLENATORI DI CALCIO UEFA C A VASTO: ECCO GLI ABILITATI

VASTO – A seguito del positivo superamento delle prove d’esame svoltesi dal 17 al 20 aprile, il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha ufficializzato l’iscrizione nei propri ruoli dei partecipanti al Corso Allenatori Uefa C tenutosi a Vasto (CH) dal 22.01.2024 al 20.04.2024.

I nuovi abilitati hanno conseguito la qualifica UEFA C che gli consente di poter allenare nei settori giovanili di qualsiasi categoria e nel campionato Juniores, con esclusione dei campionati Primavera e delle prime squadre. Il Corso, patrocinato dal Comune di Vasto e svoltosi per la parte teorica presso la sala convegni Aldo Moro e per la parte pratica presso gli impianti sportivi cittadini, è stato diretto e coordinato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) con la responsabilità organizzativa del Prof. Giuseppe Costantino (Presidente Regionale Aiac), coadiuvato dal Presidente Aiac per la Provincia di Chieti Domenico Di Trani e dal Delegato Regionale Aiac al Calcio Femminile Francesco Mucci.

La formazione teorico – pratica degli allievi è stata affidata ai docenti Maurizio Giordani (responsabile), Melissa Marchetti, Gaetano Petrelli, Pasquale Pastore, Fausto Cannavacciuolo, Flavia Gentile, Danilo Montinaro, Andrea Possenti e Paolo Di Toro.

Questi i nomi dei 42 nuovi allenatori: Argenteri Matteo, Baldacci Marco, Benedetti Barbara, Bontà Piero, Carafa Luigi, Ciarrocchi Fabrizio, Ciccotosto Alessandro, Cilli Nicolino, D’Arcangelo Simone, Dacco Pier Stefano, De Ingeniis Roberto, De Luca Paolo, Desiderio Francesco, Di Florio Aldo, Di Giuseppe Gianmarco, Di Martino Ernesto, Di Martino Alfredo, Di Paolo Carlo Franco, Diaz Gabriel, Farias Edmondo, Fiore Nicola, Galanti Occulti Michele, Giannandrea Giancarlo, Iannone Felice, La Guardia Mattia, Leva Francesco, Longhi Giovanni, Maiale Antonio, Maione Stefano, Marrone Gino, Nardinocchi Andrea, Olivieri Luca, Perrucci Marco, Picciotti Antonio, Pierdomenico Sandro, Sambrotta Domenico, Talamo Donatella, Turdò Cristian, Vasiu Admir, Ventrella Giorgio, Vino Michele e Zinni Domenico.