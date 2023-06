“TERRA'”: 22 E 23 GIUGNO A PESCARA IL SECONDO FORUM SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA

PESCARA – Approda al Porto Turistico Marina di Pescara la seconda edizione di Terrà, Green Forum sulla Transizione Energetica ispirato all’ambiente del futuro.

Promosso dall’Assessorato all’Energia della Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara, in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici, GSE SpA – con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’associazione trasporti ASSTRA -, l’evento vedrà la partecipazione di esperti, accademici, imprenditori, esponenti delle istituzioni, impegnati nella sostenibilità, nella tutela ambientale e nella transizione energetica.

Il confronto tra protagonisti e interpreti del cambiamento toccherà i più importanti temi legati agli obiettivi del Green Deal europeo, con FOCUS dedicati alle città sostenibili, a mobilità e trasporti, all’economia circolare e rifiuti, all’industria, energia e fonti alternative.

Aprirà i lavori l’assessore all’Energia della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pescara Carlo Masci.

Il programma dei due giorni è denso di appuntamenti con i rappresentanti di grandi realtà del settore pubblico e privato che guidano la transizione verso lo sviluppo sostenibile nei più importanti ambiti dell’economia del Paese.

“Terrà è il nome scelto per questo progetto, un nome che tiene insieme la forza e il significato ampio della parola ‘terra’, con la declinazione al futuro, che segna una direzione e un monito – spiega in una nota l’assessore Campitelli – Un importante appuntamento, alla sua seconda edizione, con l’obiettivo di farlo divenire il punto di incontro annuale dei vertici nazionali ed internazionali nei settori considerati ed essere palcoscenico delle più innovative soluzioni e best practice in Abruzzo, in Italia e nel mondo. L’Abruzzo è tra le prime regioni industrializzate in Europa e, nel contempo, la più grande area tutelata al mondo, quindi sede ideale per avviare questo confronto di alto profilo. Terrà rappresenta il momento e il luogo dove mettere in primo piano il ruolo strategico assunto dagli stakeholders e guidare le politiche strategiche della Regione e del Paese”.

“La transizione energetica non è un’opzione ma una via obbligata se vogliamo vivere il presente in proiezione futura, perché non possiamo permetterci errori epocali e non possiamo neppure perdere l’occasione per un radicale cambio di mentalità – sottolinea il sindaco Masci – Pescara è una città che ha fatto della capacità di trasformarsi un suo segno distintivo di evoluzione e di progresso, ma anche di capacità di trarre dalla modernità la forza di guardare decisamente avanti senza dimenticare le radici e le tradizioni. Una sfida delle idee che può trovare qui il suo laboratorio, con eventi come «Terrà», per aprire la porta di un futuro in cui il nostro vivere quotidiano sarà completamente ridisegnato”.

Di grande significato la collaborazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA. La società, braccio operativo del Governo nell’implementazione dello sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, sarà presente all’evento con il suo Presidente, Paolo Arrigoni.

L’apertura della sessione pomeridiana del 22 giugno è affidata a Isabella Del Trecco, assessore all’Ambiente del Comune di Pescara e Etelwardo Sigismondi, componente della Commissione Ambiente del Senato.

Per le conclusioni è prevista la partecipazione del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Chiusura affidata al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Tutti i dettagli del programma su https://www.terrapescara.it/

I FOCUS

CITTA’ SOSTENIBILI

Massimiliano Falcone, communication Strategist SDGs intervista: Giuseppe Grezzi – Assessore alla Mobilità della città di Valencia, – che racconterà quali soluzioni innovative e strategie ha adottato Valencia per conquistare il titolo di Capitale Verde Europea 2024, riconoscimento che la città spagnola ha ricevuto dalla Commissione europea per le sue politiche di sostenibilità urbana e transizione ecologica; Heidi Solba, presidente e fondatrice della rete globale Let’s Do It – Global Clean Up.

A seguire una tavola rotonda dal titolo “Un’alleanza più forte tra Associazioni e Istituzioni per obiettivi condivisi” moderata dalla giornalista RAI Monica Setta e con la partecipazione di Luciano Di Tizio, presidente nazionale WWF Italia, Pierluigi Sassi, presidente Earth Day, Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo, Paola Di Felice, vicepresidente regionale Abruzzo Italia Nostra.

I lavori procederanno con un’intervista a Maurizio Dionisio, direttore generale ARTA Abruzzo.

ECONOMIA CIRCOLARE

Sono tre gli appuntamenti sul tema – moderati dalla giornalista Rai Monica Setta – interamente incentrati sullo sviluppo della circolarità dei processi produttivi, sul consumo sostenibile e sulla riduzione della quantità di rifiuti.

Nel primo panel, promosso e sponsorizzato da Ambiente SpA, un confronto su “Innovazione e ricerca per lo sviluppo dell’economia circolare” con Dino Mastrocola, rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Pierluigi Sacco, economista, docente Università degli Studi D’Annunzio, Nicola D’Alterio, direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, Valeria Toppetti, consigliera delegata Ambiente Spa.

Al secondo incontro partecipano Francesca Sagazio, consigliere con funzioni di vice presidente del CdA di Ambiente SpA, Massimo Ranieri, direttore generale Ecolan Spa, Michele Zilla, consigliere di amministrazione Cobat Ecofactory (impianto italiano in grado di trattare e riciclare le celle al litio, grazie ad un brevetto europeo sviluppato da Cobat) e Gianni Scotti, presidente CoReVe, Consorzio Recupero Vetro, una realtà che conta oltre 7.400 Comuni convenzionati.

Il terzo appuntamento è una tavola rotonda con Cinzia D’Alessandro, direttore commerciale D’Alessandro Confetture, Francesco Palandrani, presidente Consorzio ATEA – Area per la Tutela delle Eccellenze Artigiane, Mario Vitarelli, amministratore unico Zetaplast s.r.l. e Sara Roversi, fondatrice Future Food Institute.

ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE

L’apertura dei lavori è affidata a Davide Tabarelli, presidente di Nomina Energia.

A seguire una tavola rotonda – moderata da Alessandra Relmi – dal titolo “Chi dà energia al Paese” con la partecipazione di Nicola Lanzetta, direttore ENEL Italia, Gianfranco Giolitti, ad di Edison Next Environment, Riccardo Toto, direttore generale RENEXIA, Domenico Greco, amministratore delegato Gestioni Industriali Group, Società Chimica Bussi, Alberto Santalucia, amministratore delegato Quality Engineering Srl, Umberto D’Annuntiiis, sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo e Daniele D’Amario, assessore con delega al Turismo della Regione Abruzzo, saranno intervistati da Alessandra Relmi.

MOBILITA’ E TRASPORTI

L’apertura della sessione dedicata ai trasporti è affidata al presidente di TUA – Società Unica Abruzzese di Trasporto – Gabriele De Angelis, cui seguirà l’intervento di Andrea Gibelli, presidente ASSTRA e Presidente esecutivo del Gruppo FNM, il principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia.

Una tavola rotonda, moderata dal direttore di AUTOBUS WEB Roberto Sommariva, vedrà il confronto su “Industria e Informatica alleati per lo sviluppo e per l’ottimizzazione del trasporto” con la partecipazione di Maximilian Di Pasquale, direttore generale TUA, Giorgio Zino, sales operation director Europe IVECO BUS, Stefano Toticchi, direttore, Business Unit Transport Operators ALMAVIVA Spa, Riccardo Bigotti, amministratore delegato BigoSolution, Gino D’Ovidio, professore ordinario di Trasporti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila.

L’ATTRAZIONE

Nel pomeriggio del 22 giugno “I racconti di Stefano Massini“.

Il noto scrittore e autore teatrale, vincitore lo scorso anno del prestigioso premio statunitense Tony Award, ha incontrato l’attenzione del grande pubblico televisivo con i suoi racconti nella trasmissione Piazzapulita di Corrado Formigli.

IL PROGRAMMA COMPLETO

