TERREMOTO, AFFIDATI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POGGIO PICENZE

POGGIO PICENZE – A 12 anni dal terremoto del 2009, il Provveditorato alle Opere pubbliche ha affidato i lavori di ristrutturazione della scuola elementare di Poggio Picenze, che aveva subìto gravi danni la notte del 6 aprile ed era stato classificato E. La ditta avrà ora 294 giorni per l’esecuzione dei lavori, termine che decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’appalto da circa 700mila euro (ribasso del 31 per cento) è stato aggiudicato all’impresa Mar.Sal.Restauri srl (con sede sociale a Napoli). Il responsabile unico del procedimento è il funzionario del Provveditorato Francesco Di Paolo.

Si tratta in particolare di un primo lotto che, terminato, potrà tornare ad ospitare gli studenti. Il secondo lotto riguarderà invece la palestra.

L’ufficio tecnico del Comune di Poggio Picenze aveva redatto il progetto preliminare di intervento sin dal 2015. Questo era poi stato approvato dalla giunta il 2 dicembre dello stesso anno e trasmesso al Provveditorato alle Opere pubbliche che nel luglio 2018. Nel gennaio 2020 era stato inviato al responsabile unico del procedimento ed era stato acquisito, giusto un anno fa, al protocollo del Provveditorato.

Dopo gli altri pareri, il progetto è stato integrato in base ad alcune prescrizioni fatte dal Provveditorato stesso e, nel novembre del 2020, è giunta l’autorizzazione sismica dagli uffici del Genio Civile, a cui ha fatto seguito, in riferimento all’area vincolata, l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere.